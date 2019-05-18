Англичанин случайно купил оригинал картины Пикассо за 293 доллара

Катрина была приобретена любителем антиквариата Филипом Стейплтоном на гаражной распродаже.

Мужчина из города Кроли в Англии приобрел картину, посчитав её неплохой репликой работы Пикассо «Купальщица, сидящая не берегу». Он заплатил за полотно 230 фунтов стерлингов, что равняется 293 долларам.

Спустя шесть месяцев мужчина решил отдать её на экспертизу. Выяснилось, что картина является подлинником, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на слова экспертов.

Для распознания принадлежности работы новоиспеченный хозяин картины отдал ее к специалисту аукционов Brighton and Hove. Оказалось, что полотно принадлежит кисти Пикассо.

Реальная стоимость работы составляет 750 тысяч фунтов стерлингов, то есть 955 тысяч долларов.

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