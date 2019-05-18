В Бельгии запретили привлекать детей к веганству

Веганская диета — это образ питания, при котором из рациона исключаются все продукты животного происхождения.

Ученые из Королевской медицинской академии Бельгии опубликовали доклад, в котором признали веганскую диету опасной.

По мнению ученых, без присмотра врача дети не должны следовать подобному образу питания, так как это провоцирует риск недополучить необходимые питательные вещества. Отмечается, что такие процессы имеют необратимый эффект, передает издательство Telegraph.

Также ученые считают, что навязывать детям в неосознанном возрасте веганский образ питания — неэтично.

Отмечается, что на данный доклад критически отреагировало общество сторонников растительного питания. Диетолог Хизер Рассел сообщила, что ребенок в любом возрасте может получать все необходимые для роста и развития вещества, не прибегая к употреблению животной пищи.

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