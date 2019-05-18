Пение Лазарева на «Евровидении» прервали громкими аплодисментами

Россиянин выступал на конкурсе пятым.

Певец выступил в Тель-Авиве сегодня, 18 мая, пару минут назад. Сергея Лазарев вышел на сцену под пятым номером. До него свои страны представили участники из Мальты, Албании, Чехии и Германии. Лазарев во второй раз спел свою песню Scream. Россиянин держался уверенно – его пение даже прервали аплодисменты. Многие слушатели не смогли сдержаться – настолько они были впечатлены талантом Лазарева.

Напоминаем, что певец уже ездил на «Евровидение» в 2016 году, заняв первое место по мнению телезрителей. Сейчас Лазарева называют одним из главных фаворитов конкурса – букмекеры пророчат ему победу. Сам певец признался, что едет за первым местом. Если Россия станет лидером «Евровидения», то Лазарев предложил провести его в Сочи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что песня Лазарева для Евровидения попала в чарты стран Европы. Композиция стала самой прослушиваемой в ряде стран Европы: Швеции, Норвегии, Нидерландов и других.