Песня Лазарева для Евровидения попала в чарты стран Европы

Музыкальная композиция Сергея Лазарева «Scream» попала в топ-чарты iTunes Швеции, Норвегии, Нидерландов, Греции, Литвы и некоторых других стран Европы.

В песней «Scream» Сергей Лазарев в этом году представляет Россию на международном конкурсе «Евровидение». Композиция стала самой прослушиваемой в ряде стран Европы: Швеции, Норвегии, Нидерландов, Греции, Литвы, Швейцарии, Австрии, Польши, Дании, Бельгии и России, передает ТАСС со ссылкой на данные сайта Evrovision Tracker.

Кроме того, видеоклип на данную композицию Лазарева попал в топ-5 по количеству просмотров среди клипов всех участников «Евровидения». Клип опубликован на официальном сайте конкурса в YouTube. Его посмотрели уже более 3,3 миллионов раз.

Финал «Евровидения-2019», где выступит Сергей Лазарев с песней «Scream», состоится сегодня, 18 мая.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Лазарев выступит первым в финале «Евровидения».