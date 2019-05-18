Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Судьи на этот раз невысоко оценили выступление российского артиста.

Итоги международного конкурса стали известны сегодня, 19 мая. Сначала объявили решение профессионального жюри, а затем – телезрителей. После первого этапа ситуация выглядела следующим образом: первое место эксперты отдали Швеции, второе – Северной Македонии, а третье – Нидерландам. Кандидат от России занял лишь девятое место, набрав 125 баллов.

Телезрителям выступление певца понравилось намного больше. Таблица после объявления всех результатов выглядела так: лидерами стали «Нидерланды», «серебро» досталось Италии, а вот Лазарев, как и в 2016 году, взял «бронзу».

Напоминаем, что в 2019 году Сергей Лазарев отправился на конкурс во второй раз с композицией Scream. Видео с выступлением россиянина стало одним из самых просматриваемых на официальном канале «Евровидения».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кончита Вурст похвалила песню Лазарева. Певица заявила, что она драматичная – это ей очень нравится.