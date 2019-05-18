Кончита Вурст похвалила песню Лазарева

Кончита Вурст не первый раз экспериментирует с внешностью. Фото: Скрин

Кончита Вурст не первый раз экспериментирует с внешностью. Фото: Скрин

Певица заявила, что ей понравилось выступление россиянина.

Своим комментарием Кончита Вурст поделилась перед финалом «Евровидения» сегодня, 18 мая. Она рассказала, что композиция Сергея Лазарева под названием «Scream». Довольно-таки «драматичная». По мнению Кончиты, все, что можно назвать таким словом – хорошо, передает издание «Московский комсомолец». Певица надеется, что Лазарев победит.

Напоминаем, что Кончита Вурст – это сценический образ певца Томаса Нойвирта. Он побеждал в 2014 году на «Евровидении», а в этом году выступит как приглашенная звезда в финале конкурса.

Сергей Лазарев тоже не первый раз штурмует «Евровидение» – он уже участвовал в 2016 году, но смог занять лишь третье место.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пение Лазарева на «Евровидении» прервали громкими аплодисментами. Многие слушатели не смогли сдержаться – настолько они были впечатлены талантом Лазарева.