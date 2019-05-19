Тройку лидеров по посещаемости определили после “Ночи музеев” в Петербурге

Ежегодная акция “Ночь музее” позволяет посетить, как классические музеи, так и современные в ночное время суток. Фото: https://www.instagram.com/kofebarrio/?utm_source=ig_embed

Ежегодная акция “Ночь музее” позволяет посетить, как классические музеи, так и современные в ночное время суток. Фото: https://www.instagram.com/kofebarrio/?utm_source=ig_embed

Акция хоть и отсылает именно к музеям. Но давно переросла в большее. К ежегодному мероприятия подключаются и не только музейные пространства.

Так, в тройке лидеров по посещаемости оказали студия “Ленфильм”. Ее посетили более 12 тысяч петербуржцев и гостей города. Втрое место в рейтинге посещаемости занял Артиллерийский музей. Его предпочли более 13 тысяч участников акции “Ночь музеев”.

Первое же место, по предварительным подсчетам, занял Ботанический сад. Он принял за время акции порядка 15 тысяч человек.

Напомним, что ежегодная акция “Ночь музее” позволяет посетить, как классические музеи, так и современные в ночное время суток. Такая возможность для гостей Петербурге и жителей становится настоящим вызовом. Некоторые акцию превратили в настоящий квест и поставили цель посетить как можно больше площадок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что участники акции “Ночь музеев” в Петербурге делятся фотографиями в соцсетях.