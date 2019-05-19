Петербургский школьник поедет от России на олимпиаду по информатике

Мальчик вошел в состав сборной.

Об этом стало известно 19 мая. В сборную мог попасть школьник с любого региона России – было важно пройти все этапы отбора, которые прошли с восьмого по 19 мая. В результате в команду попало только четыре человека – одним из счастливчиков стал одиннадцатиклассник Александр Морозов из Президентского физико-математического лицея №239 города Санкт-Петербурга. В олимпиаде также примут участие ребята из Казани и Москвы, говорится в сообщении Центра развития ИТ-образования МФТИ. Они совсем скоро отправятся в Баку.

Известно, что за место в сборной боролись множество школьников – им нужно было пройти в заключительный этап Всероссийской олимпиады по информатике, посещать сборы, лекции, семинары. Ребята написали шесть контестов прежде чем выбрали четверых лучших.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что школьники готовятся к ЕГЭ в VR-очках, разработанных учеными Петербурга.