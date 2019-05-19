Эксперты рассказали, чего не нужно делать со своим смартфоном

Чтобы телефон прослужил вам долго, лучше избавиться от некоторых привычек.

Список опубликовало издание «Газета.ru». Эксперты считают, что почти каждый пользователь допускает те или иные досадные ошибки, из-за которых смартфон начинает быстрее ломаться. Обычно они носят физический характер.

Так, например, специалисты посоветовали как можно реже ронять смартфон – тем более на асфальт. Это может закончиться невидимыми глазу повреждения или же наоборот – поломанным экраном.

Не рекомендуют эксперты брать гаджет с собой в ванну – если он упадет в воду, то это может закончиться плачевно.

Авторы текста также просят пользователей не ставить смартфон на зарядку в полной темноте – не каждый может с первого раза попасть в разъем, а каждая неудачная попытка деформирует порт.

Что касается зарядки, то не нужно класть телефон под подушку, так как он может сильно нагреться. Это отрицательно влияет на состояние аккумулятора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Samsung запатентовали сгибающийся смартфон, который превращается в планшет.