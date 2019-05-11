Samsung запатентовали сгибающийся смартфон, который превращается в планшет

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности есть новая информация от Samsung. Корпорация запатентовала смартфон, сгибающийся в трёх местах.

О мобильном телефоне с весьма необычной конструкцией сообщили во Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Корпус недавно придуманного устройства складывается, при чем в линиях трех сгибов, что делает его похожим на параллелепипед.

Все три части такого смартфона-буклета будет охватывать подвижный экран. Разговаривать по телефону, скорее всего, можно будет только предварительно его свернув. Зато видео-звонки станут еще удобнее, потому что будет захватываться большая по размерам картинка. Вообще, в разложенном виде смартфон превращается в планшет.

Ничего о характеристиках смартфона не сказано. Но, учитывая то, что недавно, Samsung анонсировали самую мощную камеру для смартфонов, можно ожидать, что начинка нового телефона будет хорошей. Не ясно также, каким будет окончательный дизайн гаджета.

Ранее южнокорейский производитель создали, как многие утверждают, провальный Galaxy Fold. Но компанию это не остановило и, возможно, уже очень скоро смартфон, складывающийся в трех местах, станет реальностью и появится на прилавках.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Apple впервые за 10 лет выпустили игру для iPhone: нужно будет разносить газеты.