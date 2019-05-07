Apple впервые за 10 лет выпустили игру для iPhone: нужно будет разносить газеты

Первую игру
Первую игру "яблочные" создали еще в 2008 году. Фото: pixabay

В корпорации Apple разработали новый игровой проект. Называется аркада Warren Buffett’s Paper Wizard, игрокам предстоит стать разносчиками газет.

Apple теперь не только передовые разработчики гаджетов и мобильных приложений, но и создатели игр для App Store. Игра для смартфона стала всего лишь второй за последние десять лет.

Проект называется Warren Buffett’s Paper Wizard, это аркада, где игрокам нужно будет выполнять работу разносчиков газет. Игра посвящена американский бизнесмену Уоррену Баффету, который сейчас находится на третьей строчке в списке самых богатых людей мира.

Разработками игры была посторонняя компания, но права на продукт принадлежат исключительно Apple, так как в будущем именно «яблочные» будут заниматься её технической поддержкой. Свою первую игру (и последнюю) Apple выпустили в 2008 году. Она «провисела» в App Store чуть больше трёх лет.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Apple потратила 30 млн долларов, чтобы отреставрировать библиотеку и открыть в ней новый магазин.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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