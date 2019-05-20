Петербуржцам расскажут о праздновании Дня города

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Этой теме посвятят пресс-конференцию.

Мероприятие состоится сегодня, 20 мая, в Доме журналиста на Невском проспекте. Наконец петербуржцы узнают, чем их будут удивлять в День города, — в рамках пресс-конференции расскажут о самых ярких событиях, которые состоятся уже 27 мая. В мероприятии примут участие председатель Комитета по печати взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол, глава комитета по культуре города Константин Сухенко и все, кто причастен к празднованию.

Напоминаем, что Санкт-Петербург основали в 1703 году. В 2019 году ему исполняет 316 лет. Праздничная дата выпала на понедельник, поэтому отмечать предложили с 25 по 26 мая. Известно, что в эти дни пройдут парад ретротранспорта, велопарад, фестиваль Anyship и концерт на Дворцовой площади «Классика на Дворцовой».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Виват кино России».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
день города праздник
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