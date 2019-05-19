В Петербурге пройдет фестиваль «Виват кино России»

Фестиваль пройдет в 27-й раз. Фото: Кинофестиваль "Виват кино России!"/ ВК

Фестиваль пройдет в 27-й раз. Фото: Кинофестиваль "Виват кино России!"/ ВК

Он начнется 20 мая и продлится до 24 числа.

В этот понедельник стартует 27-й Всероссийский кинофестиваль «Виват кино России». Начало торжественной церемонии назначено на шесть часов вечера в БКЗ. По такому случаю в Санкт-Петербург приедут многие знаменитости – звезды отечественного кинематографа. По красной дорожке пройдутся Сергей Никоненко, Ирина Муравьева, Лариса Лужина и другие.

В этом году фестиваль решили посвятить сразу двум темам – Году театра и 75-летию снятия блокады Ленинграда. Гостям покажут сразу несколько фильмов – среди первых будет «Сестренка», над которым трудился артист России Александр Галибин.

Уточняется, что «Виват кино России» пройдет сразу в семи кинотеатрах – фильмы-участники покажут даже в петергофской «Авроре».

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