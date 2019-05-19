На Книжный салон приедет художник Игорь Олейников

Он встретится со своими петербургскими поклонниками.

Об этом стало известно сегодня, 19 мая. Книжные аллеи начнут работать 23 мая именно с автограф-сессии известно художника Игоря Олейникова. Все ценили его творчества смогут задать вопрос творцу, а также сделать с ним фотографию или попросить автограф. Уточняется, что на мероприятии можно будет приобрести книги, которые проиллюстрировал художник: «Не все умеют падать» и «Неужели никто не рассердится», чьим автором является нидерландский писатель, рассказали Gazeta.SPb в пресс-службе издательства «Поляндрия».

Напоминаем, что Игорь Олейников – обладатель множества наград и премий, например, у художника есть медаль Г.Х. Андерсона. Ее вручают за вклад в иллюстрировании детских изданий.

«Книжные аллеи» будут работать на Малой Конюшенной. Там петербуржцы и гости города смогут купить книги, встретиться со знаменитыми авторами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в конце мая в Петербурге пройдет фестиваль, посвященный Бродскому.