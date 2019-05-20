Сегодня в Петербурге открывается фестиваль «Виват, кино России!»

В рамках фестиваля «Виват, кино России!» петербургским зрителям будут представлены лучшие картины российского кинематографа последних лет.

Посмотреть киноленты можно совершенно бесплатно в кинотеатрах «Родина», «Фильмофонд», «Заневский», «Дружба», «Восход», «Аврора» (Петергоф) и кинотеатре гостиницы «Москва».

Сегодня, 20 мая, в БКЗ «Октябрьский» состоится торжественное открытие фестиваля. Почетными гостями, вошедшими в жюри фестиваля, станут актеры Юлия Аут и Андрей Руденский, кинооператор Олег Лукичев, сценарист Илья Тилькин. Роль председателя отойдет народному артисту РСФСР Сергею Никоненко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Елагином острове проходит Фестиваль тюльпанов.

Гостям обещают показать 120 сортов весенних цветов, среди них тюльпаны, которые меняют свой цвет в зависимости от времени года.