Сегодня в Петербурге открывается фестиваль «Виват, кино России!»

Фото: vk.com/vivatkinorussia
Фото: vk.com/vivatkinorussia

В рамках фестиваля «Виват, кино России!» петербургским зрителям будут представлены лучшие картины российского кинематографа последних лет.

Посмотреть киноленты можно совершенно бесплатно в кинотеатрах «Родина», «Фильмофонд», «Заневский», «Дружба», «Восход», «Аврора» (Петергоф) и кинотеатре гостиницы «Москва».

Сегодня, 20 мая, в БКЗ «Октябрьский» состоится торжественное открытие фестиваля. Почетными гостями, вошедшими в жюри фестиваля, станут актеры Юлия Аут и Андрей Руденский, кинооператор Олег Лукичев, сценарист Илья Тилькин. Роль председателя отойдет народному артисту РСФСР Сергею Никоненко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Елагином острове проходит Фестиваль тюльпанов.

Гостям обещают показать 120 сортов весенних цветов, среди них тюльпаны, которые меняют свой цвет в зависимости от времени года.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
кино кинотеатр фестиваль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утром на Пискаревском проспекте потушили пожар
Сегодня в Петербурге открывается фестиваль «Виват, кино России!»
Молодого человека сбили насмерть ночью на Обводном канале
На HBO завершилась «Игра престолов»
Объявлены победители конкурса «Бизнес-признание» в номинации ЗОЖ
Раскрыта новая схема мошенничества через терминалы Сбербанка
Шнуров назвал глупостью попадание Лепса в «черный список» Литвы
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре