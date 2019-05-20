В Госдуме раскритиковали россиян за отношение к браку

Тамара Плетнева назвала кошмаром ситуацию с алиментами в России.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева недовольна безответственными решениями россиян в вопросах брака и создания семью, передает агентство “Москва”.

Плетнева считает, что молодые люди стремятся устроить торжество на деньги на родителей, но не готовы брать на себя ответственность за развод. Кроме этого парламентарию не нравятся гражданские браки — их она назвала “просто сожительством”. При этом она заявила, что в комитете не поддержат “непонятно что”, говоря об идее приравнять гражданские браки к официальным после 5 лет совместной жизни.

Глава комитета считает “кошмаром” ситуацию с алиментами, которая сложилась в России — в Верховном суде в 2017 году зафиксировали долг в 100 млрд по алиментам среди всех жителей РФ.

По данным Росстата, в2016 году в России разводились более 60% семейных пар.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что глава “Яблока” выступила за легализацию однополых браков.