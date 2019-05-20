Активиста наказали штрафом в 100 тысяч за выбитый зуб полицейского

Суд Петербурга назначил штраф в 100 тысяч рублей активисту Михаилу Цакунову, выбившему зуб полицейскому при задержании на протесте.

Объединённой пресс-службой судов города сообщается, что в понедельник, 20 мая, Дзержинский районный суд Петербурга приговорил Михаила Цакунова к штрафу в 100 тысяч рублей. Наказали активиста за потерянное здоровье полицейского. До этого Цакунов выбил ему зуб. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статья 318 УК).

Известно, что сотрудник правоохранительных органов лишился зуба от рук активиста на протестной акции, состоявшейся 5 мая 2018 года. Цакунов протестовал с резиновой уткой у Зимнего дворца и был задержан полицейскими.

Около года Цакунов провёл в следственном изоляторе, поэтому от уплаты штрафа его освободили.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за «Мертвые души» в детском саду директрису наказали 2 годами условно.