Из-за взрыва на АЗС в Серпухове скончались 3 человека. Еще один госпитализирован.

В Подмосковном Серпухове во время сварочных работ на автозаправке произошел взрыв. Трое погибли, еще четверо получили серьезные травмы.

Сварочные работы на заправке для авто в городе Серпухов закончились сильным хлопком, в результате чего скончались трое рабочих. Сообщается, что еще четыре человека травмированы, один из них срочно госпитализирован.

Пресс-служба МЧС России сообщает, что чрезвычайное происшествие произошло около 16:00 часов на автозапрвочной станции «СНПС», расположенной по улице Северный проезд, дом 4.

Когда на место аварии приехали сотрудники МЧС стало понятно, что из-за сварочных работ, осуществляющихся на АЗС, произошел хлопок паров бензина. Установлено также, что последующего воспламенения не произошло.

В настоящее время на месте случившегося работают 35 человек личного состава МЧС, также привлечено 10 единиц техники.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Ленинском проспекте прорвало трубу.