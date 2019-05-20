На улице Ворошилова обнаружили минометную мину времен ВОВ

Спасатели напоминают, что при возникновении подобной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону “01”, “112” или “101”. Фото: http://78.mchs.gov.ru

Спасатели напоминают, что при возникновении подобной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону “01”, “112” или “101”. Фото: http://78.mchs.gov.ru

Снаряд был вывезен на полигон для утилизации силами ОМОН.

В понедельник, 20 мая, около 15:28 у дома 6, корпус 1 по Ворошиловской улице в Невском районе Петербурга был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МЧС по Петербургу.

Минометная мина — калибр 82 мм — через час после обнаружения была вывезена для дальнейшей утилизации силами ОМОН.

Спасатели напоминают, что при возникновении подобной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону “01”, “112” или “101”. Также можно позвонить по телефону горячей линии: 8(812) 299-99-99.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пушкине нашли артиллерийские снаряды и мину времен войны.