Застрявшего под машиной на Некрасова котенка спасали петербуржцы

Теперь спасенный котенок ищет семью. Фото: https://vk.com/spb_today
Теперь спасенный котенок ищет семью. Фото: https://vk.com/spb_today

Жители города организовали настоящую спасательную операцию.

Котенок забрался под машину возле дома 11 по улице Некрасова в Центральном районе Петербурга. Он мяукал, и горожане не смогли пройти мимо. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Фото: https://vk.com/spb_today

Неравнодушные прохожие долго пытались достать котенка из-под машины, но малыш не хотел выбираться. Тогда петербуржцы разместили записку на машине с просьбой не выезжать с припаркованного места и позвонить по указанному номеру. Однако спустя какое-то время котенка удалось достать.

Теперь спасенный ищет семью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тихвине не спасли лосиху после ДТП, она скончалась.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
животные спасатели Центральный район
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