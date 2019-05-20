Застрявшего под машиной на Некрасова котенка спасали петербуржцы

Жители города организовали настоящую спасательную операцию.

Котенок забрался под машину возле дома 11 по улице Некрасова в Центральном районе Петербурга. Он мяукал, и горожане не смогли пройти мимо. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Неравнодушные прохожие долго пытались достать котенка из-под машины, но малыш не хотел выбираться. Тогда петербуржцы разместили записку на машине с просьбой не выезжать с припаркованного места и позвонить по указанному номеру. Однако спустя какое-то время котенка удалось достать.

Теперь спасенный ищет семью.

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