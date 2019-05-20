В Тихвине не спасли лосиху после ДТП, она скончалась

Местные жители Тихвина нашли в кустах на улице Ярослава Иванова раненную самку лося. Спустя время, очевидцы сообщили, что животное спасти не смогли.

Известно, что дротики для усыпления лосихи привезли около часа дня 20 мая. Ветеринар вколол животному 6 порций снотворного. Однако лось не выдержал и скончался от полученных травм.

Отметим, что сегодня утром напротив детской поликлиники неизвестные в Тихвине совершили наезд на лосиху. Транспортное средство водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия, разыскивают правоохранительные органы, просматривая камеры видеонаблюдения.

Сообщается, что в результате ДТП животное получило травму конечностей и не смогла самостоятельно выбраться из кустов у обочины.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти ищут сбежавшего северного оленя.