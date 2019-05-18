В Ленобласти ищут сбежавшего северного оленя

На олененка напала собака. Фото: pixabay
На олененка напала собака. Фото: pixabay

Молодая олениха покинула пределы фермы «Лесная Избушка» в деревне Мендсары Ленинградской области. «Потеряшку» ищут уже неделю.

Во Всеволожском районе сбежала самка северного оленя одного года отроду по имени Дымка. Происшествие случилось 11 мая. Известно, что на оленей накинулись собаки, которых упустили из вида и не смогли остановить их хозяева. Один из псов покусал олененка за шею.

Никто не смог отогнать собак, но северные олени успели убежать кто куда. Спустя время, все члены стада возвратились на территорию фермы, однако молоденькой самки, которую покусала собака среди них не было.

Держатели оленихи сообщают в соцсетях, что у нее не было рогов, она была серого цвета и на ней не было ошейника. Олененок социализирован и не боится людей.

По последним сообщениям Дымку видели в Агалатово рядом с развязкой Новоприозерского шоссе. Обладающих информацией по данному поводу, хозяева просят срочно сообщить о местонахождении северного оленя.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петергофе пройдет праздник фонтанов в честь Александра Пушкина.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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