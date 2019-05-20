В России определили самые хамские города

Петербург, согласно проведённым исследованиям, не вошел и в десятку.

Согласно проведённому маркетинговым агентством Zoom Markert исследованию, первыми в списке оказались Саратов, Челябинск и Пермь. Об сообщают “Известия”. Опрос был проведен в этом месяце.

Четвёртое место заняла Москва, за ней следует Брянск. В топ-10 хамских городов также вошли Краснодар, Чита, Саранск, Екатеринбург и Тамбов.

Санкт-Петербургу в этом рейтинге занял предпоследнее место — 25. Боле вежливым оказался и Владивосток.

Хамство в городах рейтинга можно встретить в магазинах, на рынках, в точках общественного питания, на улице, в общественном транспорте и муниципальных учреждениях.

В исследовании приняли участие 3240 респондентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург возглавил рейтинг «трезвых» регионов России.