В Мариинском театре стартует фестиваль reMusik.org

Международный фестиваль reMusik.org откроется в Петербурге во вторник, 21 мая. Как сообщают организаторы, во вторник петербуржцы могут посетить концертный зал Мариинского театра, где с программой открытия выступит Цюрихский ансамбль новой музыки.

Также жителям и гостям города мировые премьеры сочинений представят Светлана Лаврова и Александр Радвилович, а также впервые на территории России Сесиль Марти представит Dancing Spectra, а Мартина Ягги – Enga.

Среди участников также будут музыканты из Швейцарии, Бельгии, Германии и других стран.

Фестиваль продлится до 25 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге открылся фестиваль «Виват, кино России!». В рамках фестиваля «Виват, кино России!» петербургским зрителям будут представлены лучшие картины российского кинематографа последних лет. Посмотреть киноленты можно совершенно бесплатно в кинотеатрах «Родина», «Фильмофонд», «Заневский», «Дружба», «Восход», «Аврора» (Петергоф) и кинотеатре гостиницы «Москва».