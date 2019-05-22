Протечки и холод: что будет, если не пускать рабочих для замены батарей

Подготовка к следующему отопительному сезону уже началась — в петербургских домах начали ремонтировать трубы отопления. Но есть сложность — не все жители пускают рабочих к себе в квартиры, из-за этого подрядчики получают меньше.

В Петербурге начался капитальный ремонт систем центрального отопления, сообщили Gazeta.SPb в Фонде капитального ремонта в Санкт-Петербурге.

Подрядные организации ведут работы по ремонту внутридомовых труб на 245 объектах из 252, которые включены в краткосрочный план на 2019 год. На эту цель выделено больше 1,2 млрд рублей, уточнили в фонде. Подрядчики обязаны завершить работы к началу следующего отопительного сезона.

Всего в Петербурге 22 тыс. домов включены в 25-летнюю программу от 2014 года по капитальному ремонту. В рамках неё проходит и ремонт внутридомовых систем отопления. Рабочие будут менять верхние и нижние розливы, которые находятся в подвалах и на чердаках домов, а также заменять стояки и радиаторы в квартирах и подъездах. Исключение составляют аварийные и расселенные дома, отметила представитель Фонда капитального ремонта в Санкт-Петербурге Тамара Панченко.

В работе задействовано около 40 подрядных организаций. Системы отопления больше всего будут ремонтировать в Адмиралтейском (36 домов), Василеостровском (33 дома) и Центральном (78 домов) районах, объяснили в Фонде.

Показание к ремонту систем отопления в многоквартирных домах – только одно, отметила специалист. Это коэффициент износа, который устанавливает Жилищный комитет. Он рассчитывается по всему дому, а не по отдельной квартире. «Батареи в отдельной квартире гражданин может поменять и по своему желанию, но если, например, по стояку в подъезде не проходит вода в 10 квартир, то меняется вся система», — отметила Тамара Панченко.

Основная сложность ремонта, отметила Тамара Панченко, это то, что жители не всегда пускают в свои квартиры. Не отремонтированные системы отопления в домах могут привести к протечкам или к тому, что через них не будет проходить тепло, отметила специалист. Это, конечно, не так опасно, как изношенные магистральные трубы, которые находятся вне дома – из-за них, в частности, зимой часто происходили прорывы – получали травмы люди, повреждались дома и автомобили, был даже летальный случай.

Также возникают проблемы и для подрядчиков – они фиксируют в своей документации, которую потом предоставляют фонду, что отремонтировали меньше объектов, чем сказано в смете. «Например, если удалось заменить радиаторы только в трех квартирах из пяти, подрядчик получает деньги только за ремонт в этих трех квартирах», — объяснила Тамара Панченко

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что «Теплосеть» получит из бюджета Петербурга девять млрд рублей на ремонт труб.