Чаще всего дети в Петербурге пропадают после ссоры с родителями

За апрель в Петербурге пропало больше 30 несовершеннолетних. В связи с Днем пропавших детей волонтеры, которые занимаются их поиском, напомнят детям, как вести себя, если потерялся или заблудился, и расскажут родителям, как быть, если ребенок не вернулся домой.

В Петербурге расскажут о пропавших детях и напомнят о мерах безопасности

25 мая – Международный День пропавших детей, он был учрежден в 2010 году. Во многих странах мира и в России в том числе в этот проходят мероприятия, чтобы привлечь внимание людей к существующей проблеме.

Петербургское отделение добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» проведет в Северной столице ряд мероприятий — для детей и для родителей, сообщил Gazeta.SPb представитель отряда Никита Илющенков. В субботу, 25 мая, в Парке Победы волонтеры установят книгу в человеческий рост. В ней будет два рассказа, основанных на реальных историях поисков. «Мы надеемся, что прочитав их, жители нашего города еще раз вспомнят о правилах безопасности, будут беречь себя и своих детей», – отметил Никита Илющенков. Арт-объект простоит в парке до 31 мая.

На площадках магазинов «Леруа Мерлен» пройдут лекции по безопасности для детей: на ул. Парашютной, 60В – 24 мая в 11:00 и на пр. Испытателей, 5 – 25 мая также в 11:00. Для детей 1 июня пройдет квест в рамках проекта «Школа Лиза Алерт» по адресу Выборгское шоссе, 214А. Для родителей в пространстве «Новая Голландия» пройдет открытое собрание.

Сколько людей пропадает в Петербурге

Согласно статистике, предоставленной отрядом, только за апрель 2019 года в петербургское отделение «Лиза Алерт» поступило 148 заявок на поиск пропавших людей, из этого числа 31 – это несовершеннолетние (14 – дети до 12 лет, 17 – подростки от 13 до 18 лет). При этом стоит учитывать, что не все родственники пропавших обращаются в отряд, а, например, идут в МВД, поэтому число пропавших может быть куда больше. Из 148 людей погибшими было найдено шесть человек, живыми – 113 человек. Судьба остальных 29 человек пока остается неизвестной, поиск продолжается.

В «Лиза Алерт» год от года поступает всё больше заявок на поиск людей, рассказал Никита Илющенков. Например, если в 2018 году их было 3266, то в 2019 только за первые четыре месяца поступило уже 1211 заявок.

В поисках детей важна быстрота

Никита Илющенков рассказал, что отряд надеется прийти к раскладу, когда все ситуации детских пропаж будут быстро попадать к ним: «Это важно, потому что фактор времени при поиске ребёнка играет решающую роль. По статистике, если ребёнок был похищен с целью насилия, у тех, кто его ищет, в 75% случаев есть только три часа, чтобы спасти его живым. Скорость важна всегда: и если ребёнок ушёл в лес — с каждой минутой он уходит всё дальше и приближается к водоёму или переохлаждается и обезвоживается, и если он пропал в городе — в любую минуту он может привлечь внимание преступника, и если он куда-то провалился, залез, лежит под завалом».

Еще один представитель «Лиза Алерт» в Петербурге Алексей Виноградов рассказал, что дети в Петербурге чаще всего пропадают после того, как уходят из дома после ссоры с родителями или просто теряются в лесу или в городе. «Целенаправленное похищение детей – большая редкость в Петербурге», – отметил Алексей Виноградов.

Также Алексей Виноградов рассказал, что прогнозы в поиске пропавших детей делать сложно, но отметил, что «Лиза Алерт» совершенствуется в этом ключе: «Мы проводим занятия для детей по профилактике их пропажи в рамках проекта «Школа Лиза Алерт». Детям форме квеста рассказывают основные правила безопасности, дают рекомендации, как действовать в случае, если потерялся. Проводятся лекции в школах. Для родителей проходят родительские собрания». Также в отряде день ото дня растет число добровольцев.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» работает уже почти девять лет. Он возник в 2010 году после того, как в городе Орехово-Зуево пропала и через полторы недели была найдена погибшей 4-летняя Лиза Фомкина. В честь неё и был назван добровольческий отряд, отделения которого сейчас есть в 47 регионах страны.

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