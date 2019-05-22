Молодежь ради жилья влезает в долги или просит помочь государство

Уже 66% молодых от плана петербуржцев в 2019 году получили жилье по программе «Молодежи — доступное жилье». В очереди стоят ещё 20 тыс. человек.

В 2019 году из власти Петербурга выделили 1,4 млрд рублей на программу «Молодежи – доступное жилье», сообщили в жилищном комитете 21 мая. Реализует эту программу оператор — АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». К настоящему моменту центр выполнил программу на 66%, предоставив социальные выплаты 406 семьям на сумму порядка 962 млн рублей. В 2019 году займ на общую сумму 966 млн рублей оформили через центр 362 семьи, а еще 143 семьи воспользовалось рассрочкой.

Как приобрести жилье по программе «Молодежи – доступное жилье»

Адресаты программы – люди от 18 до 35 лет, вставшие на учет как нуждающиеся в жилых помещениях или в улучшении жилищных условий.

Жилье по программе можно приобрести тремя способами:

беспроцентная рассрочка – приобретение жилья через оператора, когда человек должен внести первый взнос в размере 30% от стоимости жилья, а остальные 70% выплатить в течение 10 лет.

социальная выплата – власти безвозмездно предоставляют выплату в размере 40% от средней стоимости жилья и по 5% на каждого ребенка в семье.

беспроцентный займ – предоставление займа на оплату до 70% от стоимости любого жилья, если оно приобретается не у оператора.

Как сейчас воплощается программа

Сейчас на очереди по программе «Молодежи – доступное жилье» стоит порядка 20 тыс. петербуржцев, рассказал Gazeta.SPb ведущий специалист управления развития АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» Сергей Милютин, но это число «гуляющее» – регулярно кто-то уходит, кто-то приходит.

Что касается способов приобретения жилья, более востребованы у граждан займ и соцвыплата, пояснил специалист. Например, в 2019 году по соцвыплате планируется предоставить жилье 1000 человек, через займ — 900 людям, а через рассрочку – 200 покупатялям, пояснил Сергей Милютин. В жилищном комитете отмечали ранее, что те, кто просит рассрочку, получают помощь быстрее, чем те, кто ожидают соцвыплату. Но, как заметил Сергей Милютин, спрос на рассрочку не так велик, поскольку при приобретении жилья по рассрочке его выбор ограничен.

Есть минимальные сроки для реализации права на жилье – это 1,5 года, то есть раньше этого времени человек не может получить сертификат по программе, отметил Сергей Милютин. Однако это не значит, что через 1,5 года в очереди человек гарантированно получает жилье. Некоторые стоят в очереди и с 90-х годов, отметил эксперт. Списки тех, кто получит жилье по займу, рассрочке или соцвыплате составляются в конце каждого года, объяснил Сергей Милютин. На приобретение жилья по сертификату у человека есть один год.

По данным статистики центра доступного жилья в 2018 году по программе «Молодежи – доступное жилье» соцвыплаты получили 1077 семей – это на 215 человек меньше, чем планировалось. На конец 2018 года в очереди на соцвыплату по городской программе стояли 11 838 человек.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Александр Беглов встретился с участниками программы “Молодежи — доступное жилье” в Кронштадте