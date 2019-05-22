Макаров сообщил, когда станут известны даты выборов губернатора Петербурга

Даты выборов губернатора Петербурга будет принято на заседании законодательного собрания 31 мая. Фото: Telegram
Даты выборов губернатора Петербурга будет принято на заседании законодательного собрания 31 мая. Фото: Telegram

Официальный старт выборам губернатора Санкт-Петербурга дадут в пятницу, 31 мая.

Председатель городского парламента Вячеслав Макаров на традиционном брифинге с журналистами сегодня, что постановление об установлении даты выборов губернатора Петербурга будет принято на заседании законодательного собрания 31 мая.

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщает о достаточно высоком рейтинге врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Данную информацию сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. По его словам, временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова поддерживает 48% всех респондентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов пригласил желающих попробовать стать губернатором Петербурга.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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