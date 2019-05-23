На улице Чехова нарисовали граффити с девочкой в стиле аниме

Фото: Ярослав Левченко /Инстаграм
Фото: Ярослав Левченко /Инстаграм

Граффити с изображением маленькой девочкой, над которой летит сказочное облако, появилось благодаря петербургскому художнику Ярославу Левченко.

Художник нарисовал трогательную картину на стене дома  2 на улице Чехова. Известно, что над изображением автор трудился около недели и закончил работу в среду, 22 мая.

Сам Левченко отмечает, что его художество отлично дополнит детскую площадку и превратит ее в сказочное место. В его инстаграм-аккаунте levgallery собрано множество его работ.

Ранее Ярослав Левченко создал роспись «Небеса» на улице Большая Зеленина Петроградской стороны города. Примечательно, что вместо привычных для граффитистов баллончиков с краской, художник пользуется масляными красками и кистями.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге камерный хор из Аргентины выступит в православных храмах.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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На улице Чехова нарисовали граффити с девочкой в стиле аниме