На Васильевском острове будут искать правонарушителей среди мотоциклистов

В рейде может принять участие любой желающий. Фото: https://pixabay.com

В рейде может принять участие любой желающий. Фото: https://pixabay.com

Для этих целей сотрудники ГИБДД пересядут на мотоциклы.

Рейд “Внимание, мотоциклист!” сотрудники ГИБДД планируют провести 24 мая в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщают сотрудники Отдела пропаганды УГИБДД.

Рейд начнут в 18:00 возле дома 3, литера А по Железноводской улице. Акция будет направлена на выявление и дальнейшее пресечение правонарушителей со стороны водителей мототранспортных средств.

Также в отделе пропаганды сообщают, что сотрудники ГИБДД для проведения рейда пересядут на мотоциклы.

В рейде может принять участие любой желающий. Контактное лицо от ГИБДД: Ярослав Кузнецов +7 (981) 751-29-13.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ходе рейда по тонировке в Петербурге было выявлено 37 нарушений.