Лети из Петербурга: цены на авиабилеты стали ниже

Петербуржцы уже второй год подряд предпочитают летать на отпуск в Симферополь. Однако самый дешевый авиабилет в Москву — он обойдется всего в 1000 рублей.

Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, куда и за сколько жители Петербурга полетят этим летом. Для этого было проанализировано количество бронирований авиабилетов за 2018 и 2019 на летние даты. Аналитики брали в расчет билеты, оформленные до 20 мая каждого года. Данные двух лет сравнили.

Оказалось, что уже второй год подряд на первом месте Симферополь. И примечательно, что в 2019 году билеты в крымский город купило даже больше петербуржцев, чем в 2018. «Такую популярность можно связать с доступными ценами на авиабилеты и активным продвижением летнего отдыха в Крыму», – комментирует Gazeta.SPb представитель компании Елена Шелехова. К тому же стоит учитывать, что в Крыму множество городов для отдыха, а аэропорт только один – в Симферополе, поэтому большая масса отдыхающих, вероятно, просто пользуется аэропортом как способом добраться до Крыма – а оттуда продолжает путь в разные города курорта.

В остальном рейтинге бронирований произошли изменения. Если в прошлом году на втором месте была Москва, то в 2019 её сместил Сочи – он поднялся с шестого места. «На рейтинг прошлого года повлиял Чемпионат мира по футболу: в топ-5 помимо Симферополя попали города, в которых проходили матчи — Москва, Калининград и Сочи», – объясняет Елена Шелехова.

Калининград, Краснодар и Тбилиси – вот еще три города, которые особенно востребованы у петербуржцев этим летом. На шестом по популярности месте оказалась Москва. А вот седьмое место заняла Прага. И это прорыв, поскольку в 2018 году она была лишь на 28 месте. «Эксперты связывают это со сравнительно невысокими ценами на авиабилеты в столицу Чехии в этом году», – пояснила Елена Шелехова.

Еще три места десятки самых востребованных городов заняли Ростов-на-Дону, Барселона и Анапа.

«В целом в рейтинге как в прошлом, так и в этом году, присутствуют в основном российские города. Из заграничных городов петербуржцы стабильно выбирают Тбилиси», – отметила Елена Шелехова.

Сейчас появляется тенденция небольшого снижения цен на авиабилеты, отметили в OneTwoTrip. Немного дешевле в этом году стали билеты в Сочи. На 10% подешевели билеты в Барселону и в Симферополь. На 15% снизилась стоимость билетов в Калининград и Тблилиси. В Анапу, Прагу, Ростов-на-Дону и Краснодар теперь можно улететь дешевле на 3-5%. А вот стоимость перелета в Москву с 2018 года не изменилась.

Градации в ценах на билеты очень разные. Например, рассказала Елена Шелехова, дешевле всего билет в Москву – он стоит 1000 рублей. А самый дорогой из купленных в этом году билетов – это полет премиальным классом в Милан – его приобрели за 124 тыс. рублей. Наиболее дорогой из всех билетов — рейс на Бора-Бора с двумя пересадками категории «Эконом» – стоит 475 тыс. рублей и его пока не купили.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что житель Петербурга оплатил долги по ЖКХ в 80 тысяч рублей, чтобы полететь на море.