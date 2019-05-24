Полежаевский парк оставили жить своей жизнью

Полежаевский парк существует с 1765 года и является объектом культурного наследия регионального значения. Фото: "За возрождение Полежаевского парка"/VK

Полежаевский парк существует с 1765 года и является объектом культурного наследия регионального значения. Фото: "За возрождение Полежаевского парка"/VK

В Полежаевском парке не будут возводить Музей Обороны Ленинграда, впрочем, как и не будут благоустраивать территорию — контракт расторгнут. Но что ждет парк дальше — пока неизвестно.

Комитет по благоустройству не будет заниматься переустройством Полежаевского парка, сообщил Gazeta.SPb Председатель Профильной комиссии по экологической защите населения Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Роман Орлов – об этом говорится в официальном письме комитета, которое ему поступило.

В ноябре 2017 года, подведомственный Комитету по благоустройству «Центр комплексного благооустройства» заключил государственный контракт с подрядной организацией «Ленгипроинжпроект» на переустройство Полежаевского парка. «Основная суть проектно-архитектурного решения — устройство самых разных площадок: детских, для занятий спортом, для тихого отдыха и других», – рассказал Gazeta.SPb Роман Орлов.

Позже выяснилось, что в этот проект включили площадку для военной техники, предусмотрели расчистку части парка для фундаментов домов, а этого изначально не было в техническом задании Комитета по благоустройству, рассказал Роман Орлов. Также оказалось, что в парке собираются возводить Музей Обороны Ленинграда.

Администрация Красносельского Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга разработала проект благоустройства части территории Полежаевского парка (вне границ объектов культурного наследия) для создания Музея обороны Ленинграда под открытым небом, сообщал Комитет по градостроительству и архитектуре осенью 2018 года.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры потребовал провести в парке соответствующие работы. Но это вышло за рамки заключенного контракта, поэтому Комитет по благоустройству расторг его, сообщается в письме комитета от 21 мая 2019.

«Некоторым местным жителям не понравилась идея сокращения зелёных насаждений парка, другим — идея милитаризации проекта. Были опасения, что Музей Обороны Ленинграда будет развиваться, и если не сегодня, то через несколько лет, его эволюция приведёт к дальнейшему сокращению площади парка», – объяснил Роман Орлов.

Кроме того, рассказал Роман Орлов, в парке были найдены редкие виды животных и сокращение зеленых насаждений могло привести к их полному уничтожению.

Все это, можно полагать, в совокупности привело к тому, что парк пока решили не трогать. «Что будет с Музеем Обороны Ленинграда — неизвестно», – отметил Роман Орлов. Впрочем, сказать, что будет с Полежаевским парком дальше, пока тоже невозможно.

Полежаевский парк — парк в Красносельском районе Петербурга площадью 156 га. Находится между Петергофским шоссе, проспектом Маршала Жукова, Авангардной улицей и проспектом Ветеранов, тем самым образуя трапецию. В середине мая 2019 года жители района обсудили судьбу парка на встрече. Тогда издание mr-7.ru сообщало, что защитники против всякого строительства в парке – они не хотят здесь ни военной техники, ни музеев.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что во время утренней прогулки по Полежаевскому парку местный житель нашел окровавленный труп.