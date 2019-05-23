Жители Тихвина заметили разгуливающего по городу лосенка

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Он показался людям смелым и очень милым.

Видеозапись с животным попала в социальные сети сегодня, 23 мая. Очевидцы рассказали в социальной сети «Вконтакте», что лось ведет активный образ жизни. Сначала его заметили плавающим в пруду, а затем прогуливающимся среди людей. Животное не боится местных жителей и ведет себя уверенно и спокойно. Пользователи отметили, что им нравится его смелость, но при этом они обеспокоены его дальнейшей судьбой.

Дело в том, что лоси довольно часто становятся жертвами ДТП из-за своей неосторожности и невнимательности водителей. Малыш может угодить под колеса автомобиля, думают тихвинцы. Также они волнуются, что его могут убить охотники ради мяса.

Видео: https://vk.com/tihvnskai_telega

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Тихвине не спасли лосиху после ДТП, она скончалась. Виновник скрылся с места происшествия.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
видео лось тихвин
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