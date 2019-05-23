В Ленобласти стали чаще замечать лесных гадюк

Змеи могут агрессивно себя вести из-за наступления брачного периода.

Лестных гадюк ленинградцы чаще всего видят в Выборгском районе, о чем рассказывают в социальной сети «Вконтакте». Они встречают змей не только в лесу, но и на своих дачных участках. В дни брачного периода встреча со змеей довольно опасна.

Специалисты рекомендуют не приближаться к непрошеной гостье и дать ей удалиться на безопасное расстояние. Змея обычно не нападает первая, если человек не пытается к ней приближаться. Эксперты не советуют пытаться убить гадюку, хотя в целом это возможно.

К слову, в Московской области за убийство лесной гадюки можно поплатиться в прямом смысле этого слова – физическое лицо должно будет выплатить три тысячи рублей, а юридическое – плоть до 200 тысяч рублей.

В Ленинградской области в «Красную книгу» внесен только уж.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Тихвина заметили разгуливающего по городу лосенка.