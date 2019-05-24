Симпозиум: принципиально новые препараты в лечении конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов

В рамках XXV Международного офтальмологического конгресса «Белые ночи» состоится симпозиум на тему: «Принципиально новые препараты в лечении конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов».

Место проведения: Пироговская наб., 5/2, ГК «Санкт-Петербург», зал «Санкт-Петербург».

Дата и время проведения: 30 мая 2019 г., 14.00 — 15.30.

Организатор симпозиума: биотехнологическая компания «ФИРН М».

Модераторы: Д.Ю. Майчук, д.м.н., зав. отделом терапевтической офтальмологии ФГАУ «НМИЦ «МНТК Микрохирургия глаза» им академика С.Н.Федорова», член президиума Общества Офтальмологов России, председатель Экспертного совета по воспалению глаза Российской Ассоциации офтальмологов, национальный представитель в Экспертном Совете Общества Офтальмологов Европы. А.С. Симбирцев, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, научный руководитель ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России, г. Санкт-Петербург.

Программа симпозиума

Андрей Семенович Симбирцев, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, научный руководитель ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России, г. Санкт-Петербург «Роль интерферонов в патогенезе инфекционных заболеваний человека».

Дмитрий Юрьевич Майчук, зав. отделом терапевтической офтальмологии ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава РФ, д.м.н. «Новый комбинированный кортикостероид. Его место в терапии».

Эмилия Михайловна Миронова, профессор, главный научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава РФ, д.б.н. «Оковидит – новый препарат для стимуляции регенеративных процессов в офтальмологии».

Галина Мэлсовна Чернакова, доцент научно-образовательного центра ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава РФ, к.м.н. «Арифметика герпеса или герпес в цифрах».

Сергей Юрьевич Голубев, к.м.н., филиал Военно-медицинской академии, Москва. «Принципиально новые слезозаменители в лечении конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов».

Анастасия Олеговна Лошкарёва, к.м.н., врач-офтальмолог отделения терапевтической офтальмологии ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава РФ. «Конъюнктивит неясной этиологии».

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