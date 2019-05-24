Дженнифер Лопес привезет в Санкт-Петербург вечеринку

Последний раз певица выступала в Северной столице в 2012 году.

Американская певица Дженнифер Лопес даст концерт в Санкт-Петербурге 11 августа, сообщили Gazeta.sPb в СКК “Петербургский” 24 мая. Артистка представит шоу It’s my party — “Это моя вечеринка”.

Билеты поступят в продажу в субботу 25 мая. Лопес привезет в Петербург новые песни и старые хиты, своих лучших хореографов и наряды. Пока что нет информации, сколько билеты на шоу могут стоить.

Последний раз Лопес выступала в Санкт-Петербурге в 2012 году. Сейчас ей 49 лет, а 24 июля исполнится 50 — празднование точно затянется не на один месяц.

Свой последний альбом “A.K.A.” певица выпустила в 2014 году, он стал девятым в ее дискографии. Первый альбом актрисы и бизнес-вумен вышел в 1999-ом.

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