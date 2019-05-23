Видео: Потап и Настя Каменских поженились

Два года назад их группа прекратила свое существование.

О том, что украинские певцы соединили себя узами брака, стало известно сегодня, 23 мая. Первыми кадрами со свадьбы поделилась Настя Каменских – она выложила видео с церемонии. Видно, что сначала молодожёны обмениваются кольцами, а затем гости начинают их забрасывать рисом.

За несколько дней до этого певица рассказала о предстоящем событии в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что свадьба – важный этап в их жизни. Настя Каменских назвала день самым особенным и счастливым, а также поблагодарила супруга за то, что вместе с ней скрывал их отношения от любопытных глаз.

Напоминаем, что Потап и Настя Каменских – дуэт, который появился в 2006 году. Вместе певцы выступали на протяжении девяти лет – до 2017 года. С тех пор каждый занялся сольной карьерой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области свадьба закончилась для жениха реанимацией.