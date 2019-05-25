Для петербургских школьников звучит последний звонок

Со школьными тетрадями и учебниками навсегда прощаются почти 26 тысяч юных петербуржцев. Фото: pixabay.com

Со школьными тетрадями и учебниками навсегда прощаются почти 26 тысяч юных петербуржцев. Фото: pixabay.com

Со школой в 2019 году прощается 25,5 петербуржцев. Именно сегодня в большинстве учебных заведений города звучит последний звонок, а уже в понедельник выпускников ждут первые экзамены.

Выпускников стало больше на тысячу

Сегодня, 24 мая, в большинстве петербургских школ звучат последние звонки. Некоторые старшеклассники попрощались со школой ещё вчера, а некоторые сделают это завтра. Единого дня последнего звонка в 2019 году в Петербурге нет, поскольку традиционная дата праздника, 25 мая, выпадает на субботу. Поэтому дату для проведения праздничных мероприятий каждая школа выбрала отдельно.

В 2019 году со школой прощаются, данным комитета по образованию, 25,5 тыс. юных петербуржцев. Это на тысячу больше, чем в 2018 году – тогда во взрослую жизнь вступало 24,5 тыс. выпускников.

Последние звонки звучат в 648 петербургских школах, всего подготовлено 962 выпускных класса, уточняет издание «Вечерний Санкт-Петербург».

Кто, где и как празднует

По традиции в школах проходят торжественные линейки, звучат слова благодарности педагогам и напутствия выпускникам. В некоторых школах проходят небольшие концерты, а в заключение праздника неизменно звучит последний звонок.

На одно такое прощание с детством сегодня пришел врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он посетил школу №509 в Красносельском районе и обратился с напутствием к вчерашним школьникам: «Сегодня для вас звучит последний звонок, призывающий во взрослую жизнь. Все это время вы плыли на корабле, который построили ваши родители. Теперь вы выходите в открытое море, но всегда с вами будут рядом ваши родители и учителя», – передают слова градоначальника «Невские Новости».

Торжественная программа в школе начинается обычно в 12:00, однако вечером, после неё, выпускники продолжают праздновать – только уже неформально. Кто-то собирается в кафе, кто-то отправляется гулять по центру города, кто-то идет на фестиваль. Или пойдет в выходные – благо на них запланировано огромное множество мероприятий в рамках празднования Дня города.

Экзамены и кульминация

А уже в понедельник, 27 мая, вчерашних школьников ждут первые экзамены – по географии и литературе. Основных предметов, которые обязан сдавать каждый выпускник в 2019, пока остается два – русский язык и математика.

Всего ЕГЭ в этом году будут сдавать 35 тыс. петербуржцев. Кроме 25,5 тыс. выпускников, еще учащиеся в заведениях среднего профессионального образования и выпускники прошлых лет. Организаторами стали 13 тыс. человек – они будут обеспечивать порядок при проведении экзаменов на 164 пунктах в Петербурге, сообщает комитет по образованию.

Примечательно, что в 2019 году для сдачи ЕГЭ большинство выбрало обществознание (42%), на втором месте – физика (20,9%), на третьем – английский язык (19,9%). Впервые в этом году в ЕГЭ включили пятый иностранный язык – китайский. В Петербурге его сдают 22 человека, сообщает комитет по образованию.

После череды экзаменов выпускников ждет традиционный праздник «Алые паруса». В этом году на нем, кроме самих вчерашних школьников, ждут 1,5 гостей – горожан и гостей Северной столицы. В 2019 году «Алые паруса» пройдут в ночь с 23 на 24 июня. Главным героем праздника станет бриг «Россия» – впервые за долгие годы изображать тот самый корабль из повести Грина будет российское судно, а не шведское.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Роскомнадзор заблокировал клип на песню Oxxxymiron «Последний звонок».