Почему в Петербурге пропадают дети

Несмотря на сложности, находятся все дети, но не все -- живыми. Фото: pixabay.com

Несмотря на сложности, находятся все дети, но не все -- живыми. Фото: pixabay.com

О том, почему в Петербурге пропадают несовершеннолетние и как сделать так, чтобы подобных случаев стало меньше, в интервью с Gazeta.SPb рассказал представитель петербургского отделения добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Никита Илющенков. В Петербурге только за апрель пропало больше 30 детей.

Сколько всего в Петербурге пропало детей с момента существования вашего отряда и скольких из них вам удалось найти?

Точные цифры назвать не удастся, поскольку база позволяет нам видеть заявки только с 2016 года. Можем сказать, что с того времени к нам поступили заявки на поиск порядка 600 детей в возрасте до 18 лет. На сегодняшний день все эти дети найдены, но 11, к сожалению, найдены погибшими.

Как часто детей находят погибшими в Петербурге?

К счастью, процент погибших детей минимален. Как правило — это несчастные случаи, хотя за время существования нашего отряда в Петербурге мы дважды сталкивались с гибелью детей из-за криминальных причин.

По каким причинам в Петербурге пропадают дети чаще всего?

Чаще всего дети в возрасте до 10 лет не пропадают, а именно теряются. Уехал не на том транспорте, проехал свою остановку, потерял счёт времени на прогулке после школы или пошёл к другу без предупреждения. Подростки же, как правило, уходят из дома самовольно из-за проблем в учебе, в семье, в отношениях с окружающими. Случаи, когда речь идёт о пропаже, встречаются редко. Например, ребёнок заблудился в лесу на лыжах зимой. Или пошёл летом отнести ежика в лес и там заблудился. В городе пропасть куда сложнее, и если ребёнка несколько дней нет дома в городской среде, то скорее всего произошёл какой-либо несчастный случай.

Где чаще всего вы находите пропавших детей?

Пропавшие дети чаще всего возвращаются домой сами или находятся на улицах города, в торговых центрах, в местах, которые им знакомы. Если речь идёт о природной среде, то замёрзшие и испуганные дети находятся, естественно, в лесу.

Становится ли в Петербурге больше пропавших детей месяц от месяца?

Мы не думаем, что становится больше пропавших детей, хотя по нашей статистике четко видно, как количество заявок вырастает в разы от года к году. Дело в том, что растёт доверие к нашему отряду со стороны правоохранительных органов, также о нас узнают все больше и больше людей, и потому для отряда уже не является чем-то из ряда вон выходящим тот факт, что при пропаже ребёнка к нам обращаются раньше, чем в полицию. Дети всегда терялись и пропадали, просто теперь мы знаем практически обо всех случаях в городе.

Как родителям не допустить того, чтобы пропадали дети? Что можно предпринять для безопасности?

Не существует 100% рецепта, как обезопасить ребёнка. Мы лишь можем дать советы, как действовать в случае пропажи. В идеале — следить за своими детьми, повторять с ними правила каждый день и каждый раз, когда они выходят из дома.

Какие случаи из историй ваших поисков можете привести, как наиболее поучительные?

Каждый поиск — это поучительная история. История о том, как нельзя оставлять детей одних возле водоема. Как нельзя им разрешать выходить на лёд. Как нельзя бросить ребёнка на лыжах в лесу, потому что он отстаёт от группы. Это показательные примеры того, что каждый день нужно объяснять детям, кто свой, а кто чужой, и что с чужими нельзя никогда и никуда уходить. Это масса историй про подростков, которые всего лишь стараются привлечь к себе внимание, потому как считают, что их не любят и не слышат. Любая детская пропажа — это страшно. И трудно выделить что-то одно.

Что нужно и что нельзя делать родителям, если их ребенок пропал?

Если пропал ребенок, сразу же обращайтесь в полицию, «ставьте на уши всех» и, конечно, звоните в поисковые отряды. Телефон нашего — 8 800 700 54 52 . Нельзя медлить и ждать, что ребёнок вернётся домой сам.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, как в Петербурге пройдет День пропавших детей.