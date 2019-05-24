Земля находится под угрозой «шестого вымирания»

Стоит быть внимательнее к экологии. Фото: Pixabay

Стоит быть внимательнее к экологии. Фото: Pixabay

Уже в ближайшие годы на нашей планете могут подвергнуться вымиранию миллионы различных растений и животных. Ученые говорят о «шестом вымирании».

Группа ученых из 50 стран мира организовала масштабное исследование. Они выяснили, что Земля находится под угрозой очередного вымирания. «Великое вымирание» уничтожило порядка 90% живых организмов на планете.

Доводы ученых приведены в докладе Межправительственной научно-политической комиссии по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES).

Человек сильно поспособствовал происходящему. Из-за катастрофического загрязнения природы, истощения земель, охоты и изменения климата происходит масштабная деградация суши. Однако и состояние Мирового океана не сильно лучше.

Для того, чтобы изменить положение дел, предложено ужесточить наказания за загрязнение окружающей среды.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученым удалось вскипятить воду при помощи звука.