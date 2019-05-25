Дзюба огорчен финалом сериала «Игра престолов»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба заявил, что финал популярного сериала «Игра престолов» нужно переснять.

В эфире клубного радио Дзюба сказал, что фанатом сериала себя назвать не может, однако смотрел его целиком. Кроме того, он назвал последний сезон безобразием и ужасом.

Футболист считает, что концовку сериала необходимо переснять, так как она перечеркивает все те годы, что «Игра престолов» была на пике популярности.

Мнение петербургского футболиста поддерживают многие поклонники известного сериала. В сети даже создана петиция, сторонники которой требуют создателей «Игры престолов» переработать концовку.

Финальная серия восьмого сезона вышла 19 мая и обсуждения её не утихают по сей день.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что татуировка актрисы «Игры престолов» оказалась спойлером финала.