Татуировка актрисы «Игры престолов» оказалась спойлером финала

Актриса Софи Тернер, которая исполнила в сериале «Игра престолов» роль Сансы Старк, опубликовала фотографию своей татуировки ещё в июне 2018 года.

Фотографию татуировки выложила в свой Instagram мастер, которая выполняла работа. Уже после публикации фанаты сериала предположили, что татуировка может быть спойлером, так как сама работа представляла собой изображение лютоволка и подпись: «Стая выживет (The pack survives)».

Поклонники сериала предположили, что это может послужить намеком к тому, каким сюжетным поворотом завершится популярный сериал.

Однако сама актриса опровергала предположение фанатов. Софи Тернер утверждала, что просто нанесла на себя значимую фразу из сериала «Игра престолов» в память о съемках.

Однако уже после выхода финальной серии 8-го сезона, фанаты вспомнили о той татуировке. В сети обсуждают, что татуировка действительно стала спойлером.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что финальная серия “Игры престолов” побила рекорды по просмотрам.