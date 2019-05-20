Финальная серия “Игры престолов” побила рекорды по просмотрам

Для тех, кто остался недоволен финальным сезоном шоу, в США запустили службу психологической помощи. Фото: https://www.instagram.com/prestolovgames/

Для тех, кто остался недоволен финальным сезоном шоу, в США запустили службу психологической помощи. Фото: https://www.instagram.com/prestolovgames/

Восьмой, заключительный сезон популярного сериала стартовал 14 апреля 2019 года.

Финальная серия популярного сериала собрала около 19, 3 миллионов просмотров, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал HBO. Шестая серия восьмого сезона стала заключительной

Отметим, что пятую серию посмотрели около 18,4 млн человек. Этот показатель был рекордным для сериалов в жанре фэнтези.

Напомним, что сериал создан по мотивам цикла романов “Песнь льда и пламени” (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Первый сезон вышел еще в 2011 году. Киносага стала самой дорогостоящей в истории американского телевидения.

Для тех, кто остался недоволен финальным сезоном шоу, в США запустили службу психологической помощи. Ее оказывают на сайте Bark.com.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Зенит” навсегда заблокировали болельщика за спойлеры к “Игре престолов”.