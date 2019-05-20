«Зенит» навсегда заблокировали болельщика за спойлеры к «Игре престолов»

Официальное сообщество ФК «Зенит» навечно отправили в бан фаната, который спойлерил финал сериала «Игра престолов».

Администраторы группы ВКонтакте «Зенит», как и многие другие сообщества в интернете, следят за тем, чтобы пользователи не размещали у них спойлеры заключительного эпизода «Игры престолов».

Некий юзер, уже попытался совершить попытку заспойлерить другим фанатам развязку остросюжетного сериала, за что и был наказан. За сообщение о финальном эпизоде киношедевра его навсегда отправили в бан в официальной группе сине-бело-голубых «ВКонтакте».

«Враг не пройдет!» —написали в Twitter пресс-служба «Зенита».

А футболист клуба Магомед Оздоев поддерживает подобную меру.

«Пощады не будет», — заявил футболист.

Финальный эпизод 8 сезона «Игры престолов» вышел сегодня, 20 мая.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на HBO завершилась «Игра престолов».