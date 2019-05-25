Около 200 судов пройдут по Неве на фестивале Anyships 26 мая

Около 200 судов примут участие в фестивале Anyships, посвящённому водному туризму и активным видам отдыха на воде.

Мероприятие пройдет на пляже Петропавловской крепости в воскресенье, 26 мая, сообщают организаторы.

В 12:00 у стен Петропавловской крепости начнется сбор участников и владельцев моторных яхт, теплоходов, скоростных катеров, исторических капитанских гичек, катамаранов и др.

Гости фестиваля смогут насладиться проходом по Неве более 50 гидроциклистов и выступлением вейкбордрайдеров.

На пляже посетителей будут ждать интерактивные площадки, а на сцене выступят музыкальные коллективы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Мариинском театре проходит последний день фестиваля reMusik.org. Среди участников музыканты из Швейцарии, Бельгии, Германии и других стран.