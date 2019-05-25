Россияне экономят на дорогом вине, но не на пиве с водкой

Стало известно, что в России вину и коньяку стали предпочитать пиво и водку. Дорогой алкоголь теперь многим не интересен.

О том, что вместо дорогих спиртосодержащих напитков россияне предпочитают бюджетные пиво и водку рассказали в своем исследовании компания Rate& Goods. Благодаря аналитике стало известно, что спрос на дешевый алкоголь стремительно увеличивается, при этом элитные напитки теряют в популярности.

Сообщается, что число покупок вина упало с 18,8 до 15%. Коньяк и виски тоже снизились в спросе — с 4,5 до 3,5%. А вот доля пива изрядно увеличилась: с 55,4% в конце 2018-го до 64,2% в апреле 2019-го. «Алкоголь — это то, на чем люди просто вынуждены экономить», — поделился мыслями директор аналитической компании Роман Майстер.

Эксперты склоняются к тому, что в ближайшем будущем в России все также будут продолжать экономить на алкоголе.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с сегодняшнего дня россияне могут посещать Коста-Рику без визы.