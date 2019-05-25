«Зенит» просит болельщиков не нарушать закон 26 мая

Фото: https://fc-zenit.ru 
Фото: https://fc-zenit.ru 

Футбольный клуб обратился к своим фанатам, которые собираются принять участие в праздничном шествии.

Текст опубликовали сегодня, 25 мая, на официальном сайте «сине-бело-голубых». В нем от лица ФК «Зенит» просят всех болельщиков, которые планируют стать частью прохода в честь завоевания кубка чемпионов РПЛ, не совершать противоправных действий. В сообщении сказано, что это может повлечь за собой массовые беспорядки, а, значит, праздник будет испорчен для всех.

Также на сайте сказано, что инициативу футбольный клуб поддерживает и считает, что это – отличный шанс продемонстрировать единство всех фанатов команды.

Напоминаем, что шествие состоится перед заключительным матчем сезона уже завтра, 26 мая, у «Газпром Арены» на Крестовском острове.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» сделал предложение Юрию Жиркову продлить контракт, футболист взял время на размышление.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Газпром арена зенит шествие
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