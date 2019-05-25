В саду Академии художеств состоялся «Такс Парад — 2019»

Фото: https://vk.com/taksparad
Фото: https://vk.com/taksparad

В нем приняло участие 100 питомцев.

Мероприятие прошло сегодня, 25 мая, на Васильевском острове. Хозяева переодели своих питомцев в красивые костюмы, подобрали необычные образы для себя и устроили шоу. Каждый придумал свой номер и свою историю.

Шоу состоялось не в первый раз. Одну из собак решили нарядить в костюм хот-дога – действительно, таксы очень напоминают по форме сосиску. Другие же решили, что теперь их питомец не просто песик, а принцесса. Одна женщина переоделась в Стервеллу Де Виль из «101 далматинец», а ее такса стала на один день далматинцем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы делятся фотографиями и видеозаписями с парада ретро-транспорта. В эту субботу прошло несколько масштабных мероприятий, некоторые из них были приурочены Дню города, который будут в 2019 году праздновать не 27, а 26 мая.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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