Петербуржцы делятся фото и видео с парада ретро-транспорта

Мероприятие прошло в преддверии Дня города.

Сегодня, 25 мая, петербуржцы и гости города наблюдали за тем, как по улицам Петербурга едут машины, которым от 40 до 100 лет. Всего в параде приняло участие 250 автомобилей — впереди всех ехал старейший Buick Phaeton 1918 года выпуска с откидной крышей. Эксперты отмечают, что ни в одной стране мира парады ретро-транспорта не проходят с таким размахом, поэтому ради такого зрелища приезжают гости из других стран – Эстонии, Финляндии и других, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Все машины приняли участие в выставке под открытым небом. Петербуржцы уже активно делятся фотографиями на фоне раритетных экземпляров, а также выкладывают снимки с людьми, которые приоделись особенным образом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что центр Санкт-Петербурга перекроют из-за Большого велопарада. Мероприятие состоится 26 мая, так что всем автомобилистам стоит внимательнее составлять маршрут.