Центр Петербурга перекроют из-за Большого велопарада

Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Некоторые улицы будут перекрыты на время.

Об этом стало известно в преддверии масштабного мероприятия, которое состоится 26 мая. При этом отмечается, что ограничения будут действительны с 24 по 26 число не только в центре города, но и в Приморском районе тоже.

Участки дорог будут закрывать и открывать постепенно – там, где будут ехать велосипедисты, не смогут передвигаться автомобилисты, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, машинам запретят останавливаться на Лиговском проспекте, на улице Жуковского, на Приморском проспекте и на проезде от Беговой до Туристской улицы до 9 утра 26 мая.

Дороги в сердце Санкт-Петербурга и Приморском районе будут перекрыты с 9 утра 26 мая до 12 утра. Часть улиц перекроют поэтапно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Ладожском мосту ограничат движение в связи с укладкой асфальтобетона.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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